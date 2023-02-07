Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дзаньоло в Турции, бой Джошуа, ставим на Ювентус
Италия
07 февраля 2023, 15:55 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:10
511
0

ВИДЕО. Дзаньоло в Турции, бой Джошуа, ставим на Ювентус

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

07 февраля 2023, 15:55 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:10
511
0
ВИДЕО. Дзаньоло в Турции, бой Джошуа, ставим на Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Дзаньоло подписал контракт с Галатасараем
2. Спасатели вытащили пропавшего футболиста из-под завалов
3. Французский клуб усилился экс-форвардом Челси и Марселя
4. Джошуа объявил о своем следующем поединке
5. Прогноз на матч Салернитана – Ювентус

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

По теме:
ВИДЕО. Малиновский - игрок матча, рекорд Кейна, ставим на Лацио
ВИДЕО. Месси забивает яркий гол, ставим на Манчестер Сити
ВИДЕО. Мудрик в заявке на ЛЧ, Ибрагимовича исключили, ставим на Арсенал
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жан БЕЛЕНЮК: «Бойкот Олимпиады-2024 – жест отчаяния Украины»
Олимпийские игры | 07 февраля 2023, 10:29 5
Жан БЕЛЕНЮК: «Бойкот Олимпиады-2024 – жест отчаяния Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Бойкот Олимпиады-2024 – жест отчаяния Украины»

Олимпийский чемпион надеется, что до этого не дойдет

Скромно, но победоносно. Динамо минимально обыграло Шкендию
Футбол | 06 февраля 2023, 17:57 9
Скромно, но победоносно. Динамо минимально обыграло Шкендию
Скромно, но победоносно. Динамо минимально обыграло Шкендию

Коллектив Мирчи Луческу праздновал третью подряд победу на сборах

Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Футбол | 06.02.2023, 18:40
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Футбол | 07.02.2023, 14:04
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
БОЛЬно не будет. Кто заменит Забарного в Динамо
Футбол | 07.02.2023, 13:35
БОЛЬно не будет. Кто заменит Забарного в Динамо
БОЛЬно не будет. Кто заменит Забарного в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
06.02.2023, 14:26 39
Война
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
06.02.2023, 07:30 2
Футбол
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
06.02.2023, 13:45 7
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
05.02.2023, 16:05 12
Футбол
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
07.02.2023, 11:40 5
Биатлон
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
05.02.2023, 23:09 11
Футбол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
05.02.2023, 17:30 14
Футбол
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
07.02.2023, 10:11 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности