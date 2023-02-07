Экс-девушка Вербича: «Фанаты Панатинаикоса обещают нанять для меня киллера»

Бывшая девушка Беньямина Вербича и мать его ребенка, украинская модель Альвина Царенко, рассказала об угрозах со стороны фанатов «Панатинаикоса».

– Фанаты «Панатинаикоса» угрожают мне давно. Но сейчас они обещают нанять киллера, чтобы он убил меня и ребенка, поэтому я решила придать этому огласку. Хотя я и не воспринимаю их угрозы всерьез, но лучше перестраховаться. Я знала, что после того, как я выставлю эту сторис, на меня снова польется волна негатива, но я должна была это сделать, чтобы показать, что это неправильно.

Почему фанаты мне угрожают? Им не нравится, что Беньямин сейчас плохо играет. Они думают, будто я плохо влияю на его карьеру. Я абсолютно с этим не согласна, потому что не имею никакого отношения к Беньямину уже давно.

У меня сейчас новые отношения с новым мужчиной. Я хожу на домашние другой грецкой команды, и если это кому-то не нравится, то извините – отчитываться я не собираюсь.

– Матчи какой команды вы посещаете?

– Я хожу на матчи «Олимпиакоса».

– Но это ведь злейший враг «Панатинаикоса», за который выступает Вербич.

– Меня туда приглашают, а не я сама купила билеты и пришла. У меня не было задачи позлить Беньямина. Я ходила на матчи Олимпиакоса и раньше, но не освещала это в инстаграме.

Я взяла сына на матч, так как он уже подрос. Игра была не сильно поздно, и я решила впервые взять Мая на хороший стадион. А журналисты начали писать, что я это делаю специально, чтобы позлить Беньямина.

– Насколько я понял, ваш новый парень – футболист «Олимпиакоса».

– Вы правильно поняли. Это очень известный футболист! Но фамилию я называть не буду, чтобы еще больше не обижать Беньямина. Скажу только, что он не из европейской страны, – сказала Царенко.

Недавно Альвина опубликовала сторис в инстаграме, где показала сообщение, присланное ей от греческого болельщика. Фанат угрожал смертью ей и сыну Маю, требуя, чтобы девушка отдала ребенка Вербичу.