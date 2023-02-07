Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-девушка Вербича: «Фанаты Панатинаикоса обещают нанять для меня киллера»
Греция
07 февраля 2023, 16:03 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:05
1967
1

Экс-девушка Вербича: «Фанаты Панатинаикоса обещают нанять для меня киллера»

Альвина Царенко рассказала жуткую историю

07 февраля 2023, 16:03 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:05
1967
1
Экс-девушка Вербича: «Фанаты Панатинаикоса обещают нанять для меня киллера»
Instagram. Альвина Царенко и Беньямин Вербич

Бывшая девушка Беньямина Вербича и мать его ребенка, украинская модель Альвина Царенко, рассказала об угрозах со стороны фанатов «Панатинаикоса».

– Фанаты «Панатинаикоса» угрожают мне давно. Но сейчас они обещают нанять киллера, чтобы он убил меня и ребенка, поэтому я решила придать этому огласку. Хотя я и не воспринимаю их угрозы всерьез, но лучше перестраховаться. Я знала, что после того, как я выставлю эту сторис, на меня снова польется волна негатива, но я должна была это сделать, чтобы показать, что это неправильно.

Почему фанаты мне угрожают? Им не нравится, что Беньямин сейчас плохо играет. Они думают, будто я плохо влияю на его карьеру. Я абсолютно с этим не согласна, потому что не имею никакого отношения к Беньямину уже давно.

У меня сейчас новые отношения с новым мужчиной. Я хожу на домашние другой грецкой команды, и если это кому-то не нравится, то извините – отчитываться я не собираюсь.

– Матчи какой команды вы посещаете?
– Я хожу на матчи «Олимпиакоса».

– Но это ведь злейший враг «Панатинаикоса», за который выступает Вербич.
– Меня туда приглашают, а не я сама купила билеты и пришла. У меня не было задачи позлить Беньямина. Я ходила на матчи Олимпиакоса и раньше, но не освещала это в инстаграме.
Я взяла сына на матч, так как он уже подрос. Игра была не сильно поздно, и я решила впервые взять Мая на хороший стадион. А журналисты начали писать, что я это делаю специально, чтобы позлить Беньямина.

– Насколько я понял, ваш новый парень – футболист «Олимпиакоса».
– Вы правильно поняли. Это очень известный футболист! Но фамилию я называть не буду, чтобы еще больше не обижать Беньямина. Скажу только, что он не из европейской страны, – сказала Царенко.

Недавно Альвина опубликовала сторис в инстаграме, где показала сообщение, присланное ей от греческого болельщика. Фанат угрожал смертью ей и сыну Маю, требуя, чтобы девушка отдала ребенка Вербичу.

По теме:
Скандал в Греции. Требуют заменить судью – пасынка экс-менеджера Шахтера
Не только Цыганков. Кого Динамо не продало вовремя
Источник: Страсбург больше хочет купить Рябчука, чем Соболя
Альвина Царенко Беньямин Вербич Панатинаикос Олимпиакос
Источник FanDay
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Футбол | 07 февраля 2023, 14:04 16
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается

Комплектация столичного клуба продолжается

Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Футбол | 06 февраля 2023, 18:40 7
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»

Легендарный защитник – о контракте Михаила Мудрика

Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
Бокс | 07.02.2023, 11:28
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
Жан БЕЛЕНЮК: «Бойкот Олимпиады-2024 – жест отчаяния Украины»
Олимпийские игры | 07.02.2023, 10:29
Жан БЕЛЕНЮК: «Бойкот Олимпиады-2024 – жест отчаяния Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Бойкот Олимпиады-2024 – жест отчаяния Украины»
От Динамо до Униона: восточногерманский прорыв текущего сезона
Футбол | 07.02.2023, 16:12
От Динамо до Униона: восточногерманский прорыв текущего сезона
От Динамо до Униона: восточногерманский прорыв текущего сезона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
IronValdemar
Контракт для футболіста має виглядати так.
1) Не треба проституток брати в дружини.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
05.02.2023, 19:05 13
Футбол
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
07.02.2023, 10:11 1
Бокс
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
06.02.2023, 13:45 7
Футбол
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
06.02.2023, 06:40 4
Футбол
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
07.02.2023, 09:47 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
06.02.2023, 20:19 4
Бокс
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
07.02.2023, 01:32 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности