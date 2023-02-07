Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Список игроков сборной Украины на матч с Англией утверждал Петраков
Чемпионат Европы
07 февраля 2023, 13:45 |
1126
2

Список игроков сборной Украины на матч с Англией утверждал Петраков

Нужно было все делать заранее

07 февраля 2023, 13:45 |
1126
2
Список игроков сборной Украины на матч с Англией утверждал Петраков
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

По информации журналиста Виктора Вацко, заявку сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии утверждал еще бывший тренер национальной команды Александр Петраков.

Сделано это было до истечения его контракта с УАФ 31 декабря.

Дело в том, что матч пройдет в Англии, поэтому в посольство нужно заранее принести список футболистов для получения визы, что может быть длительным процессом.

Так как новый тренер все еще не утвержден, то вопросами выбора игроков занимался Петраков. Сам список футболистов пока не опубликован.

После ухода из сборной Украины Петраков возглавил национальную команду Армении.

По теме:
Сборная Украины проведет спарринг с клубом АПЛ, в котором играет украинец
ВИДЕО. Ярмоленко возвращается в Динамо? Реброва не отпускают в сборную?
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Александр Петраков сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Вацко Live
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Биатлон | 07 февраля 2023, 11:40 5
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону

Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на региональных телеканалах «Суспильного»

Шапаренко не успеет восстановиться к возобновлению сезона УПЛ
Футбол | 07 февраля 2023, 12:49 0
Шапаренко не успеет восстановиться к возобновлению сезона УПЛ
Шапаренко не успеет восстановиться к возобновлению сезона УПЛ

Игрока ждут в апреле

Скромно, но победоносно. Динамо минимально обыграло Шкендию
Футбол | 06.02.2023, 17:57
Скромно, но победоносно. Динамо минимально обыграло Шкендию
Скромно, но победоносно. Динамо минимально обыграло Шкендию
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Футбол | 06.02.2023, 18:40
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Источник: Динамо ищет варианты для Гармаша
Футбол | 07.02.2023, 10:50
Источник: Динамо ищет варианты для Гармаша
Источник: Динамо ищет варианты для Гармаша
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
В любой европейской стране есть консульство Британии в которое игрок,который в Европе играет может подать документы и рассмотрят по ускоренной. Надо только добро и письмо от УАФ.
Ответить
0
Xyoкин Гусман Лоэра
А если сейчас у многих травмы может быть  ,бред какой-то,за пол года ещё состав .Не ну если УАФ деньги не украли  ,и 50 футболистам   визы сделали,то норм.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он дерется, как средневес. Арреола назвал фаворита в бою Усик – Фьюри
Он дерется, как средневес. Арреола назвал фаворита в бою Усик – Фьюри
06.02.2023, 14:27 1
Бокс
Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
06.02.2023, 11:05
Футбол
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
06.02.2023, 12:37 26
Футбол
ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
05.02.2023, 14:20 4
Футбол
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
05.02.2023, 08:11 5
Футбол
Олимпиада-2024: без россиян и белорусов – в самый раз
Олимпиада-2024: без россиян и белорусов – в самый раз
05.02.2023, 10:20 22
Олимпийские игры
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
07.02.2023, 01:32 4
Теннис
Джо ДЖОЙС: «Фьюри будет делать с Усиком то, что делают большие парни»
Джо ДЖОЙС: «Фьюри будет делать с Усиком то, что делают большие парни»
06.02.2023, 11:20 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности