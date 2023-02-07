Список игроков сборной Украины на матч с Англией утверждал Петраков

По информации журналиста Виктора Вацко, заявку сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии утверждал еще бывший тренер национальной команды Александр Петраков.

Сделано это было до истечения его контракта с УАФ 31 декабря.

Дело в том, что матч пройдет в Англии, поэтому в посольство нужно заранее принести список футболистов для получения визы, что может быть длительным процессом.

Так как новый тренер все еще не утвержден, то вопросами выбора игроков занимался Петраков. Сам список футболистов пока не опубликован.

После ухода из сборной Украины Петраков возглавил национальную команду Армении.