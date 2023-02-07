Даяна Ястремская – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) начнет выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде украинка, которая преодолела сито квалификации, сразится с Жиль Тайхманн из Швейцарии (№28 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после парного матча Бенчич / Мертенс – Росольска / Рутлифф. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли два раза, украинка не проигрывала.

В следующем раунде победительница сразится против первой сеяной Дарьи Касаткиной (№8 WTA).

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