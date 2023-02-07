Определилось место проведения матча сборной Украины U-21 против Италии

Молодежная сборная Украины, которая летом примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21), готовясь к престижному форуму, в марте проведет учебно-тренировочный сбор, в рамках которого сыграет два контрольных матча.

24 марта в Турции подопечные Руслана Ротаня встретятся с молодежной сборной Дании. 27-го числа сине-желтые на Апеннинах сыграют против команды Италии. Местом проведения встречи станет стадион «Оресте Граннило» в городе Реджо-ди-Калабрия.

В этом году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Всего в форуме, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки, которая состоялась 18 октября прошлого года в Бухаресте, сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.