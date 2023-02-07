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Молодежные турниры
07 февраля 2023, 13:22 |
330
0

Определилось место проведения матча сборной Украины U-21 против Италии

Встреча состоится 27 марта

07 февраля 2023, 13:22 |
330
0
Определилось место проведения матча сборной Украины U-21 против Италии
reggina1914.it

Молодежная сборная Украины, которая летом примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21), готовясь к престижному форуму, в марте проведет учебно-тренировочный сбор, в рамках которого сыграет два контрольных матча.

24 марта в Турции подопечные Руслана Ротаня встретятся с молодежной сборной Дании. 27-го числа сине-желтые на Апеннинах сыграют против команды Италии. Местом проведения встречи станет стадион «Оресте Граннило» в городе Реджо-ди-Калабрия.

В этом году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Всего в форуме, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки, которая состоялась 18 октября прошлого года в Бухаресте, сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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