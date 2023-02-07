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  4. Шапаренко не успеет восстановиться к возобновлению сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 12:49 |
289
0

Шапаренко не успеет восстановиться к возобновлению сезона УПЛ

Игрока ждут в апреле

07 февраля 2023, 12:49 |
289
0
Шапаренко не успеет восстановиться к возобновлению сезона УПЛ
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в «Динамо» ожидают, что хавбек Николай Шапаренко не успеет восстановиться к возобновлению сезона УПЛ.

В клубе считают, что игрок сможет помочь киевлянам с апреля.

Шапаренко еще в сентябре перенес операцию после серьезной травмы колена, полученной в матче Лиги Европы. В нынешнем сезоне игрок успел провести лишь 9 матчей.

Кроме того, по информации Цыганыка, именно Шапаренко должен стать следующим большим трансфером клуба после ухода Виктора Цыганкова и Ильи Забарного.

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Динамо Киев Николай Шапаренко
Источник Циганик LIVE
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