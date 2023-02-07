Украина. Премьер лига07 февраля 2023, 12:49 |
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Шапаренко не успеет восстановиться к возобновлению сезона УПЛ
Игрока ждут в апреле
07 февраля 2023, 12:49 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, в «Динамо» ожидают, что хавбек Николай Шапаренко не успеет восстановиться к возобновлению сезона УПЛ.
В клубе считают, что игрок сможет помочь киевлянам с апреля.
Шапаренко еще в сентябре перенес операцию после серьезной травмы колена, полученной в матче Лиги Европы. В нынешнем сезоне игрок успел провести лишь 9 матчей.
Кроме того, по информации Цыганыка, именно Шапаренко должен стать следующим большим трансфером клуба после ухода Виктора Цыганкова и Ильи Забарного.
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