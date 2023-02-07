По информации журналиста Игоря Цыганыка, в «Динамо» ожидают, что хавбек Николай Шапаренко не успеет восстановиться к возобновлению сезона УПЛ.

В клубе считают, что игрок сможет помочь киевлянам с апреля.

Шапаренко еще в сентябре перенес операцию после серьезной травмы колена, полученной в матче Лиги Европы. В нынешнем сезоне игрок успел провести лишь 9 матчей.

Кроме того, по информации Цыганыка, именно Шапаренко должен стать следующим большим трансфером клуба после ухода Виктора Цыганкова и Ильи Забарного.