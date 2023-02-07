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  4. «Морально не потяну». Цуренко готова сниматься с матчей против россиянок
WTA
07 февраля 2023, 11:29 |
999
1

«Морально не потяну». Цуренко готова сниматься с матчей против россиянок

Леся не собирается играть против представительниц стран-агрессоров

07 февраля 2023, 11:29 |
999
1
«Морально не потяну». Цуренко готова сниматься с матчей против россиянок
instagram.com. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко готова сниматься с матчей, если в соперницах будут представительницы стран-агрессоров россии и беларуси.

«Я буду однозначно [сниматься с матчей]. Есть некоторые игроки, против которых я, честно скажу, даже морально не потяну играть, потому что знаю их позицию, она для меня неприятна. Буду придерживаться этой рекомендации, это была одна из моих идей в начале, но я поняла, что это не будет иметь смысла, в теннисе – так точно. Но если будет такая рекомендация – 100% [сниматься]».

«Скажу честно, что я очень напряженно себя чувствую на турнирах, мне неприятно быть в присутствии представителей стран-агрессоров».

«Конечно, на это уходит много сил и надо делать много работы над собой, чтобы продолжать играть и еще показывать результаты. Олимпиада – это вообще загадка для меня, что будут выступать россияне и белорусы», – сказала Цуренко.

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российско-украинская война Леся Цуренко
Источник Суспильне спорт
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Правильно. І причину відказу треба озвучувати перед журналістами та публікою.
І краще це робити на корті, за хвилину до початку матчу.
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