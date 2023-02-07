Другие новости07 февраля 2023, 07:38 | Обновлено 07 февраля 2023, 07:44
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ВИДЕО. Невероятный гол Хартс со своей половины поля
В Шотландии был забит очень красивый мяч
07 февраля 2023, 07:38 | Обновлено 07 февраля 2023, 07:44
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В матче 25-го тура чемпионата Шотландии по футболу «Хартс» на своем поле выиграл у «Данди Юнайтед» со счетом 3:1.
Третий гол «Хартс» в исполнении Стивена Хамфриса стал настоящим украшением поединка. В компенсированное ко второму тайму время 25-летнему форварду удалось поразить ворота со своей половины поля.
После 25 туров «Хартс» занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, имея в активе 42 очка.
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