Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Невероятный гол Хартс со своей половины поля
Другие новости
07 февраля 2023, 07:38 | Обновлено 07 февраля 2023, 07:44
1084
0

ВИДЕО. Невероятный гол Хартс со своей половины поля

В Шотландии был забит очень красивый мяч

07 февраля 2023, 07:38 | Обновлено 07 февраля 2023, 07:44
1084
0
ВИДЕО. Невероятный гол Хартс со своей половины поля
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура чемпионата Шотландии по футболу «Хартс» на своем поле выиграл у «Данди Юнайтед» со счетом 3:1.

Третий гол «Хартс» в исполнении Стивена Хамфриса стал настоящим украшением поединка. В компенсированное ко второму тайму время 25-летнему форварду удалось поразить ворота со своей половины поля.

После 25 туров «Хартс» занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, имея в активе 42 очка.

По теме:
Клейтон ШАВЬЕР: Будем растить игроков, чтобы Металлист 1925 играл в Европе
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
ВИДЕО. Фемке Бол установила мировой рекорд в беге на 500 метров
видео Хартс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скромно, но победоносно. Динамо минимально обыграло Шкендию
Футбол | 06 февраля 2023, 17:57 9
Скромно, но победоносно. Динамо минимально обыграло Шкендию
Скромно, но победоносно. Динамо минимально обыграло Шкендию

Коллектив Мирчи Луческу праздновал третью подряд победу на сборах

Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Футбол | 06 февраля 2023, 12:37 26
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан

По данным журналиста, «Челси» предложил специалисту 50 миллионов евро

ВИДЕО. За сутки до землетрясения Атсу принес победу Хатайспору на 90+7 мин
Футбол | 07.02.2023, 05:00
ВИДЕО. За сутки до землетрясения Атсу принес победу Хатайспору на 90+7 мин
ВИДЕО. За сутки до землетрясения Атсу принес победу Хатайспору на 90+7 мин
ВИДЕО. Сампдория пропустила от Монцы на 90+9 минуте и близка к вылету
Футбол | 07.02.2023, 00:23
ВИДЕО. Сампдория пропустила от Монцы на 90+9 минуте и близка к вылету
ВИДЕО. Сампдория пропустила от Монцы на 90+9 минуте и близка к вылету
Он дерется, как средневес. Арреола назвал фаворита в бою Усик – Фьюри
Бокс | 06.02.2023, 14:27
Он дерется, как средневес. Арреола назвал фаворита в бою Усик – Фьюри
Он дерется, как средневес. Арреола назвал фаворита в бою Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
05.02.2023, 08:33 7
Бокс
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
05.02.2023, 09:09 5
Бокс
Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
06.02.2023, 11:05
Футбол
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
06.02.2023, 07:30 2
Футбол
Цуренко проиграла финал в Хуахине, но вернется в первую сотню рейтинга WTA
Цуренко проиграла финал в Хуахине, но вернется в первую сотню рейтинга WTA
05.02.2023, 14:25 24
Теннис
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
05.02.2023, 10:15
MMA
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
05.02.2023, 19:05 13
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
05.02.2023, 16:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности