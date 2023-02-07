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Турция
07 февраля 2023, 05:23 | Обновлено 07 февраля 2023, 05:33
707
0

Это шок. У тренера Сивасспора погибло 15 родственников

Землетрясение в Турции унесло много человеческих жизней

07 февраля 2023, 05:23 | Обновлено 07 февраля 2023, 05:33
707
0
Это шок. У тренера Сивасспора погибло 15 родственников
fanatik.com.tr. Айхан Тенбелоглу

Главный тренер турецкого клуба «Сивасспор» Рыза Чалымбай сообщил, что у его помощника Айхана Тенбелоглу в результате землетрясения, которое произошло в Турции в понедельник, 6 февраля, погибло 15 родственников.

«Это очень печальное событие. Мы в Сивасе, но мы также очень потрясены. Как только я встал утром, то позвонил моему бывшему помощнику Ченгизу Ходже, который сейчас работает в «Хатайспоре». Я позвонил и узнал о ситуации там. 15 членов семьи моего помощника Айхана умерли», – рассказал Чалымбай.

Согласно последним данным, количество погибших в Турции в результате разрушений от землетрясений составляет более 3000 человек, ранены более 15 тысяч человек.

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Сивасспор землетрясение Турция
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