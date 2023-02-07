Это шок. У тренера Сивасспора погибло 15 родственников

Главный тренер турецкого клуба «Сивасспор» Рыза Чалымбай сообщил, что у его помощника Айхана Тенбелоглу в результате землетрясения, которое произошло в Турции в понедельник, 6 февраля, погибло 15 родственников.

«Это очень печальное событие. Мы в Сивасе, но мы также очень потрясены. Как только я встал утром, то позвонил моему бывшему помощнику Ченгизу Ходже, который сейчас работает в «Хатайспоре». Я позвонил и узнал о ситуации там. 15 членов семьи моего помощника Айхана умерли», – рассказал Чалымбай.

Согласно последним данным, количество погибших в Турции в результате разрушений от землетрясений составляет более 3000 человек, ранены более 15 тысяч человек.