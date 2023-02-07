Ковалевский Колоса на предсезонном сборе в Турции померился силами с представителем второго дивизиона чемпионата Австрии – командой «Блау-Вайсс» из Линца. Встреча позитивного настроения украинской команде не принесла – «Колос» потерпел поражение со счетом 0:5.

Напомним, 10 февраля подопечные Ярослава Вишняка сыграют с грузинским клубом «Самгурали».