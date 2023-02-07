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  4. Колос – Блау-Вайсс – 0:5. Сыграли на «пятерку». Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Колос К
05.02.2023, FT 0 : 5
Блау-Вайсс
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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 02:14 | Обновлено 07 февраля 2023, 02:19
74
0

Колос – Блау-Вайсс – 0:5. Сыграли на «пятерку». Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча

07 февраля 2023, 02:14 | Обновлено 07 февраля 2023, 02:19
74
0
Колос – Блау-Вайсс – 0:5. Сыграли на «пятерку». Видео голов и обзор матча
ФК Колос Ковалевка

Ковалевский Колоса на предсезонном сборе в Турции померился силами с представителем второго дивизиона чемпионата Австрии – командой «Блау-Вайсс» из Линца. Встреча позитивного настроения украинской команде не принесла – «Колос» потерпел поражение со счетом 0:5.

Напомним, 10 февраля подопечные Ярослава Вишняка сыграют с грузинским клубом «Самгурали».

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Источник ФК Колос Ковалевка
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