Товарищеские матчи
05.02.2023, FT 0 : 5
Украина. Премьер лига07 февраля 2023, 02:14 | Обновлено 07 февраля 2023, 02:19
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Колос – Блау-Вайсс – 0:5. Сыграли на «пятерку». Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча
07 февраля 2023, 02:14 | Обновлено 07 февраля 2023, 02:19
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Ковалевский Колоса на предсезонном сборе в Турции померился силами с представителем второго дивизиона чемпионата Австрии – командой «Блау-Вайсс» из Линца. Встреча позитивного настроения украинской команде не принесла – «Колос» потерпел поражение со счетом 0:5.
Напомним, 10 февраля подопечные Ярослава Вишняка сыграют с грузинским клубом «Самгурали».
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