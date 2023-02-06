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WTA
06 февраля 2023, 19:43 | Обновлено 06 февраля 2023, 19:54
192
0

Надежда Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Линце

Украинка играет в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии

06 февраля 2023, 19:43 | Обновлено 06 февраля 2023, 19:54
192
0
Надежда Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Линце
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с немкой Анной-Леной Фридзам взяли успешный старт на турнире в Линце (Австрия).

В стартовой встрече розыгрыша украинско-немецкая пара в двух сетах обыграла местных теннисисток Мелани Клаффнер и Синью Краус, которым организаторы предоставили wild card.

WTA Линц (Австрия). Парный разряд. 1/8 финала

Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам (Украина / Германия) - Мелани Клаффнер / Синья Краус (Австрия) – 6:3, 7:5

В четвертьфинале Надежда Киченок и Фридзам встретятся с парой в составе китаянки Синь-Юнь Хань и Лидии Морозовой.

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Анна-Лена Фридзам Надежда Киченок WTA Линц
Источник Sport.ua
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