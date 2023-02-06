Надежда Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Линце
Украинка играет в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии
Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с немкой Анной-Леной Фридзам взяли успешный старт на турнире в Линце (Австрия).
В стартовой встрече розыгрыша украинско-немецкая пара в двух сетах обыграла местных теннисисток Мелани Клаффнер и Синью Краус, которым организаторы предоставили wild card.
WTA Линц (Австрия). Парный разряд. 1/8 финала
Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам (Украина / Германия) - Мелани Клаффнер / Синья Краус (Австрия) – 6:3, 7:5
В четвертьфинале Надежда Киченок и Фридзам встретятся с парой в составе китаянки Синь-Юнь Хань и Лидии Морозовой.
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