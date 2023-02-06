ХАВИ: «Реал никогда не умирает, нужно быть осторожными»

После победы 3:0 над «Севильей» «Барселона» опережает «Реал» в Ла Лиге уже на 8 очков. Однако главный тренер каталонцев Хави призывает не списывать мадридский клуб со счетов:

«Реал» никогда не умирает. Когда я был игроком, то прошел через их прекрасные камбэки. Не хочу, чтобы это повторилось, когда я стал тренером. Сейчас только февраль.

Я действительно не считаю «Барселону» фаворитом Ла Лиги. Нам предстоят сложные выезды, нужно будет дома сыграть с «Реалом». Еще будут матчи с играющими командами, которые идут в таблице ниже. Нужно быть осторожными, ждать и сохранять терпение».