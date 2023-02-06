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  4. ХАВИ: «Реал никогда не умирает, нужно быть осторожными»
Испания
06 февраля 2023, 19:27 |
247
0

ХАВИ: «Реал никогда не умирает, нужно быть осторожными»

Тренер «Барселоны» – о чемпионской гонке в Ла Лиге

06 февраля 2023, 19:27 |
247
0
ХАВИ: «Реал никогда не умирает, нужно быть осторожными»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

После победы 3:0 над «Севильей» «Барселона» опережает «Реал» в Ла Лиге уже на 8 очков. Однако главный тренер каталонцев Хави призывает не списывать мадридский клуб со счетов:

«Реал» никогда не умирает. Когда я был игроком, то прошел через их прекрасные камбэки. Не хочу, чтобы это повторилось, когда я стал тренером. Сейчас только февраль.

Я действительно не считаю «Барселону» фаворитом Ла Лиги. Нам предстоят сложные выезды, нужно будет дома сыграть с «Реалом». Еще будут матчи с играющими командами, которые идут в таблице ниже. Нужно быть осторожными, ждать и сохранять терпение».

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Барселона Ла Лига Хави Реал Мадрид
Источник Marca
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