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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не паниковал, но вспомнил Бухарест 1977-го»
Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 17:30 |
1930
5

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не паниковал, но вспомнил Бухарест 1977-го»

Главный тренер «Динамо» - о пережитом землетрясении в Турции

06 февраля 2023, 17:30 |
1930
5
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не паниковал, но вспомнил Бухарест 1977-го»
ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал землетрясение, пережитое киевлянами сегодняшней ночью в Турции, где команда находится на тренировочных сборах.

«Я все чувствовал, это была весьма деликатная ситуация — просыпаться в 4:30 в движущемся здании. Это было непросто, но для нас это было пустяком, для тех, кто оказался в эпицентре, я думаю, это было ужасно».

«Я не паниковал, но с ужасом думаю о том, что там может быть, я видел некоторые образы и вспомнил Бухарест 1977-го», - заявил Луческу.

В 1977 году в Румынии произошло самое мощное и разрушительное землетрясение в современной истории. 4 марта в 21:22 в течение 55 секунд ощущались подземные толчки на обширной территории Восточно-Европейской равнины. В эпицентре события интенсивность достигала 8-9 баллов. По оценкам только на территории Румынии от землетрясения 1977 года погибло более 1570 человек, еще около 11 тысяч получили травмы и ранения.

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Мирча Луческу Динамо Киев учебно-тренировочные сборы землетрясение Турция
Источник Antena 3 CNN
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Комментарии 5
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donnerwetter
Да уж. Когда трусило  Румынию, то даже в нашем доме в некоторых квартирах обвалилась штукатурка. И потом дом по периметру заливали жидким стеклом. А в эпицентре это так же как и при бомбардировках во время войны.
Ну и теперь туркам совсем будет не до нашего "украинского мира". Как будто птн применил сейсмическое оружие и сразу на территории Турции и Сирии. хз
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