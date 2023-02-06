Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не паниковал, но вспомнил Бухарест 1977-го»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал землетрясение, пережитое киевлянами сегодняшней ночью в Турции, где команда находится на тренировочных сборах.

«Я все чувствовал, это была весьма деликатная ситуация — просыпаться в 4:30 в движущемся здании. Это было непросто, но для нас это было пустяком, для тех, кто оказался в эпицентре, я думаю, это было ужасно».

«Я не паниковал, но с ужасом думаю о том, что там может быть, я видел некоторые образы и вспомнил Бухарест 1977-го», - заявил Луческу.

В 1977 году в Румынии произошло самое мощное и разрушительное землетрясение в современной истории. 4 марта в 21:22 в течение 55 секунд ощущались подземные толчки на обширной территории Восточно-Европейской равнины. В эпицентре события интенсивность достигала 8-9 баллов. По оценкам только на территории Румынии от землетрясения 1977 года погибло более 1570 человек, еще около 11 тысяч получили травмы и ранения.