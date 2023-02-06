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Италия
06 февраля 2023, 15:42 | Обновлено 06 февраля 2023, 15:53
422
0

ВИДЕО. Малиновский - игрок матча, рекорд Кейна, ставим на Лацио

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

06 февраля 2023, 15:42 | Обновлено 06 февраля 2023, 15:53
422
0
ВИДЕО. Малиновский - игрок матча, рекорд Кейна, ставим на Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Беневенто уволил Фабио Каннаваро с должности главного тренера
2. Малиновский – лучший игрок Марселя в матче с Ниццей
3. Барселона разгромила Севилью и увеличила отрыв от Реала до 8 очков
4. Гарри Кейн побил рекорд Гривза в Тоттенхэме
5. Прогноз на матч Верона – Лацио

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Источник Sport.ua
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