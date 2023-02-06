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  4. Тренер Полесья: «В четыре утра землетрясение было сильным»
Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 13:47 |
454
1

Тренер Полесья: «В четыре утра землетрясение было сильным»

Владимир Кныш – о ситуации в Турции

06 февраля 2023, 13:47 |
454
1
Тренер Полесья: «В четыре утра землетрясение было сильным»
ФК Полесье. Владимир Кныш

6 февраля на юго-востоке Турции и в Сирии произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло минимум 500 человек в обоих странах.

Тренер «Полесья» Владимир Кныш рассказал о ситуации в Турции.

«Да, в четыре утра землетрясение было сильным. От нас – это примерно 400 км. Некоторые ребята почувствовали.

У нас все по расписанию. Сегодня начинается Winter Cup. В 18:30 играем с «Ворсклой». Пока такие новости», – сказал Кныш.

Отметим, что сегодня состоится первый матч Winter Cup-2023, в котором сразятся «Полесье» и «Ворскла».

На сборах в Турции сейчас находятся 15 из 16 клубов УПЛ.

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Владимир Кныш землетрясение Winter Cup 2023 Полесье Житомир
Источник FanDay
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Виктор Козаченко
Здоровые молодые мужики! Люди гибнут в Украине, а эти на раслабоне мячик катают! 
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