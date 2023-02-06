Тренер Полесья: «В четыре утра землетрясение было сильным»
Владимир Кныш – о ситуации в Турции
6 февраля на юго-востоке Турции и в Сирии произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло минимум 500 человек в обоих странах.
Тренер «Полесья» Владимир Кныш рассказал о ситуации в Турции.
«Да, в четыре утра землетрясение было сильным. От нас – это примерно 400 км. Некоторые ребята почувствовали.
У нас все по расписанию. Сегодня начинается Winter Cup. В 18:30 играем с «Ворсклой». Пока такие новости», – сказал Кныш.
Отметим, что сегодня состоится первый матч Winter Cup-2023, в котором сразятся «Полесье» и «Ворскла».
На сборах в Турции сейчас находятся 15 из 16 клубов УПЛ.
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