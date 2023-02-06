Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами

Бывший футболист «Днепра», «Зари» и «Николаева» Игорь Бездольный активно сотрудничает с российскими оккупантами, сообщает Novamedia.

Недавно 45-летний Игорь Бездольный был замечен среди оккупантов на выездном заседании фейкового министерства молодежной политики и спорта Херсонской области. Он принимал участие в заседании министерства, а затем показывал так называемым чиновникам спортивную инфраструктуру Нижних Серогоз и Нижних Торгаев.

Игорь Бездольный выступал за такие футбольные команды: Мелиоратор (Каховка), Титан (Армянск), Днепр, Николаев, Заря (Луганск), Крымтеплица (Молодежное), Горняк (Кривой Рог), Каспий (Казахстан), Кристалл (Херсон), Беркут (Армянск).

В последнее время работал тренером футбольной команды «Хлебороб» из Нижних Торгаев Херсонской области.

Футбольный клуб «Ялта» из оккупированного Крыма в прошлом году сообщал, что Игорь Бездольный работает помощником главного тренера этой команды и имеет гражданство рф.

Сообщается, что Игорь Бездольный после захвата Херсонской области российскими оккупантами пошел с ними на сотрудничество и согласился возглавить сеть по продаже лекарств.