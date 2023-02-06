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WTA
06 февраля 2023, 12:24 | Обновлено 06 февраля 2023, 12:25
491
0

Марта Костюк – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Абу-Даби

06 февраля 2023, 12:24 | Обновлено 06 февраля 2023, 12:25
491
0
Марта Костюк – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

6 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№57 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде украинка сразится с Сораной Кырстей из Румынии (№63 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Мертенс – Тревизан. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила румынка.

В следующем раунде победительница матча сыграет против второй сеяной Белинды Бенчич из Швейцарии (№9 WTA).

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смотреть онлайн WTA Абу-Даби Марта Костюк Сорана Кырстя
Источник Sport.ua
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