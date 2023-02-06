Катарина Завацкая – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации на турнире в Абу-Даби
6 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№286 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.
В финале отбора украинка сразится с Лейлой Фернандес из Канады (№38 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Путинцева – Абдураимова. Ориентировочное время начала матча – 10:40 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
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