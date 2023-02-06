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WTA
06 февраля 2023, 10:23 | Обновлено 06 февраля 2023, 12:01
855
0

Катарина Завацкая – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации на турнире в Абу-Даби

06 февраля 2023, 10:23 | Обновлено 06 февраля 2023, 12:01
855
0
Катарина Завацкая – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

6 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№286 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В финале отбора украинка сразится с Лейлой Фернандес из Канады (№38 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Путинцева – Абдураимова. Ориентировочное время начала матча – 10:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

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Катарина Завацкая смотреть онлайн WTA Абу-Даби Лейла Фернандес
Источник Sport.ua
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