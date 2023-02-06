Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 февраля 2023, 09:05 | Обновлено 06 февраля 2023, 10:24
899
0

Даяна Ястремская – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации на турнире в Абу-Даби

06 февраля 2023, 09:05 | Обновлено 06 февраля 2023, 10:24
899
0
Даяна Ястремская – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

6 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В финале отбора украинка сразится с Клэр Лю из США (№52 WTA). Встреча состоится первым запуском. Начала матча – в 09:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли четыре раза, украинка проиграла три последние встречи.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Катарина Завацкая – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Цуренко вернулась в топ-100, Костюк поднялась на три позиции
Победа над Ливаном, финал Цуренко, первые титулы Паркс и Чжу Линь
Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Абу-Даби Клэр Лю
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Симоне ИНДЗАГИ: «Это особенный подарок для наших болельщиков»
Футбол | 06 февраля 2023, 05:05 0
Симоне ИНДЗАГИ: «Это особенный подарок для наших болельщиков»
Симоне ИНДЗАГИ: «Это особенный подарок для наших болельщиков»

Наставник «Интера» – о победе над «Миланом»

ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
Футбол | 05 февраля 2023, 23:09 9
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель

Украинец отличился голом на 60-й минуте, сократив отставание команды

Юные украинские теннисистки пробились в финал престижного турнира
Теннис | 05.02.2023, 03:22
Юные украинские теннисистки пробились в финал престижного турнира
Юные украинские теннисистки пробились в финал престижного турнира
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
Футбол | 05.02.2023, 16:05
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
Футбол | 05.02.2023, 17:30
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
05.02.2023, 08:11 4
Футбол
ВИДЕО. Мудрик в заявке на ЛЧ, Ибрагимовича исключили, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Мудрик в заявке на ЛЧ, Ибрагимовича исключили, ставим на Арсенал
04.02.2023, 10:40
Футбол
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
04.02.2023, 16:55 32
Футбол
ВИДЕО. Сергей Спивак выиграл главный бой UFC, задушив Деррика Льюиса
ВИДЕО. Сергей Спивак выиграл главный бой UFC, задушив Деррика Льюиса
05.02.2023, 11:23
MMA
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
05.02.2023, 10:15
MMA
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
05.02.2023, 13:03 4
Бокс
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
04.02.2023, 19:36 15
Футбол
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
04.02.2023, 15:44 24
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности