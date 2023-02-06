Даяна Ястремская – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В финале отбора украинка сразится с Клэр Лю из США (№52 WTA). Встреча состоится первым запуском. Начала матча – в 09:10 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли четыре раза, украинка проиграла три последние встречи.

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