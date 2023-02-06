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  4. Блэкпул – Хаддерсфилд. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Англия
06 февраля 2023, 04:39 |
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0

Блэкпул – Хаддерсфилд. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

Поединок состоится 7 февраля в 21:45 по Киеву

06 февраля 2023, 04:39 |
7
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Блэкпул – Хаддерсфилд. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля на "Блумфилд Роуд" пройдет матч 28-го тура Чемпионшипа Англии, в котором "Блэкпул" встретится с "Хаддерсфилдом". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Блэкпул

Клуб начинал прошлое десятилетие долгожданным выходом в АПЛ. Впрочем, парни "Олли" Холлоуэя тогда играли ярко, но в итоге не успешно, покинув "вышку", а через пару лет и вовсе докатились до Лиги 2. Там тоже не задержались, но из Лиги 1 смогли подняться в Чемпионшип лишь в 2021-м году, через плей-офф. Тогда получилось взять 16-е место, но сейчас, после смены наставника, результаты явно упали. Набирая менее очка за матч, "оранжевые" ведут борьбу за выживание. На этом фоне были неплохие результаты в кубке (выбили "Ноттингем Форест"), но все закончилось там приемом "Саутгемптона" и 1-2 с ним. Потом и "Мидлсбро", уже в рамках Чемпионшипа, получили 3 безответных гола на выезде.

Хаддерсфилд

Команда в прошлом сезоне была близка к тому, чтобы вернуться в Премьер-Лигу. Она долго конкурировала с "Фулхэмом" и особенно "Борнмутом", но в итоге отстала от "вишенок" на 6 очков, заняв 3-е место. В плей-офф "терьеры" не преуспели, проиграв решающий матч "Ноттингем Форест". А в нынешнем сезоне очень резко сдали. Они снова могут покинуть Чемпионшип, но теперь уже "вниз", вылетев в Лигу 1. Февраль клуб встречает, будучи за пределами 2-й десятки. Причем в конце прошлого года было 2 победы кряду, но после них почти не получалось цепляться за очки вообще. Только с КПР на своем поле все-таки ответили на быстрый пропущенный гол, в итоге закончив поединок на 1-1. Но этого мало для выживания в дивизионе.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Хаддерсфилд" выиграл оба поединка, причем забив в них по 3 мяча. Но в новом цикле "Блэкпул" ухитрился оформить 1-0 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары "Блэкпул". Для обоих клубов крайне нужна победа. "Оранжевые" играют дома, против соседа по таблице - рискнем предположить, что хозяева все-таки смогут выиграть с коэффициентом - 2,16 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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