Сестры Киченок заявились в парах на турниры в Абу-Даби и Линце
Украинки сыграют в Эмиратах и в Австрии
Людмила Киченок в паре с Анной Данилиной из Казахстана выступит под вторым номером на турнире в Абу-Даби с призовым фондом $780,637.
В стартовой встрече они встретятся с Луизой Стефани из Бразилии и китаянкой Чжан Шуай.
Надежда Киченок в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии сыграет на турнире в Линце, который имеет призовой фонд $259,303.
В первом круге украинка и немка сойдутся с местными теннисистками Мелани Клаффнер и Синьи Краус, которым организаторы предоставили wild card.
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