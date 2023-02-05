Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сестры Киченок заявились в парах на турниры в Абу-Даби и Линце
WTA
05 февраля 2023, 21:52 | Обновлено 05 февраля 2023, 21:56
34
1

Сестры Киченок заявились в парах на турниры в Абу-Даби и Линце

Украинки сыграют в Эмиратах и в Австрии

05 февраля 2023, 21:52 | Обновлено 05 февраля 2023, 21:56
34
1
Сестры Киченок заявились в парах на турниры в Абу-Даби и Линце
Getty Images/Global Images Ukraine

Людмила Киченок в паре с Анной Данилиной из Казахстана выступит под вторым номером на турнире в Абу-Даби с призовым фондом $780,637.

В стартовой встрече они встретятся с Луизой Стефани из Бразилии и китаянкой Чжан Шуай.

Надежда Киченок в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии сыграет на турнире в Линце, который имеет призовой фонд $259,303.

В первом круге украинка и немка сойдутся с местными теннисистками Мелани Клаффнер и Синьи Краус, которым организаторы предоставили wild card.

По теме:
Киченок не смогла пробиться в парный финал турнира во Франции
Дальше – сербка и россиянка. Киченок вышла в полуфинал турнира во Франции
Надежда Киченок пробилась в парный четвертьфинал турнира во Франции
Людмила Киченок Надежда Киченок Анна Данилина Анна-Лена Фридзам
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Бокс | 05 февраля 2023, 09:09 5
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни

Известный промоутер считает, что американец выиграет за счет преимущества в габаритах

ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
MMA | 05 февраля 2023, 07:45 4
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию

В Инглвуде, штат Калифорния, состоялся турнир Bellator 290

Костюк получила WC на турнир в Абу-Даби. Стала известна соперница украинки
Теннис | 04.02.2023, 21:31
Костюк получила WC на турнир в Абу-Даби. Стала известна соперница украинки
Костюк получила WC на турнир в Абу-Даби. Стала известна соперница украинки
И рекорд, и победа. Гол Гарри Кейна позволил Тоттенхэму обыграть Ман Сити
Футбол | 05.02.2023, 20:30
И рекорд, и победа. Гол Гарри Кейна позволил Тоттенхэму обыграть Ман Сити
И рекорд, и победа. Гол Гарри Кейна позволил Тоттенхэму обыграть Ман Сити
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
Футбол | 05.02.2023, 08:11
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fdail
І вже якось незвично , що Люда гратиме з кимось, окрім Альони та Наді). Успіхів обом!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
05.02.2023, 10:15
MMA
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
05.02.2023, 08:33 4
Бокс
Четверка на замке. Костюк завершила борьбу на турнире в Хуахине
Четверка на замке. Костюк завершила борьбу на турнире в Хуахине
03.02.2023, 16:36 7
Теннис
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
05.02.2023, 08:45 19
Футбол
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
03.02.2023, 18:02 17
Футбол
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
04.02.2023, 19:36 15
Футбол
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
05.02.2023, 13:03 2
Бокс
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
03.02.2023, 23:59 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности