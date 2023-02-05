Сестры Киченок заявились в парах на турниры в Абу-Даби и Линце

Людмила Киченок в паре с Анной Данилиной из Казахстана выступит под вторым номером на турнире в Абу-Даби с призовым фондом $780,637.

В стартовой встрече они встретятся с Луизой Стефани из Бразилии и китаянкой Чжан Шуай.

Надежда Киченок в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии сыграет на турнире в Линце, который имеет призовой фонд $259,303.

В первом круге украинка и немка сойдутся с местными теннисистками Мелани Клаффнер и Синьи Краус, которым организаторы предоставили wild card.