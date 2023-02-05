В воскресенье, 5 февраля, в матче 24-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» сыграл на выезде с «Антверпеном».

Украинский нападающий Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных «Брюгге». На поле он появился только на 89-й минуте, заменив Камаля Сову. Произошло это при все еще стартовом счете 0:0, который сохранился до финального свистка.

«Брюгге» в турнирной таблице бельгийского чемпионата занимает 4-е место, имея 41 очко. У «Антверпена» 3-я позиция и 47 пунктов. Лидирует «Генк», у которого 59 очков после 23 игр.

Чемпионат Бельгии. 24-й тур

«Антверпен» – «Брюгге» – 0:0