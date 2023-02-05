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Чемпионат Бельгии
Антверпен
05.02.2023, FT 0 : 0
Брюгге
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Бельгия
05 февраля 2023, 17:39 | Обновлено 05 февраля 2023, 17:47
497
2

Брюгге не выиграл, Яремчук сыграл для статистики

Украинец не мог толком помочь своей команде

05 февраля 2023, 17:39 | Обновлено 05 февраля 2023, 17:47
497
2
Брюгге не выиграл, Яремчук сыграл для статистики
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В воскресенье, 5 февраля, в матче 24-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» сыграл на выезде с «Антверпеном».

Украинский нападающий Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных «Брюгге». На поле он появился только на 89-й минуте, заменив Камаля Сову. Произошло это при все еще стартовом счете 0:0, который сохранился до финального свистка.

«Брюгге» в турнирной таблице бельгийского чемпионата занимает 4-е место, имея 41 очко. У «Антверпена» 3-я позиция и 47 пунктов. Лидирует «Генк», у которого 59 очков после 23 игр.

Чемпионат Бельгии. 24-й тур

«Антверпен» – «Брюгге» – 0:0

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Антверпен Брюгге Роман Яремчук чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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Александр Толстых
Користі від нього ніде немає,ні в Бельгії,ні у збірній України.
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-1
romanchik.8409
Бревно на 90 выпустили...Статусно
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-1
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