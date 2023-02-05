Бельгия05 февраля 2023, 15:29 | Обновлено 05 февраля 2023, 15:35
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Соболь остался в запасе Страсбурга на матч против Монпелье
Украинец начнет поединок на скамейке запасных
05 февраля 2023, 15:29 | Обновлено 05 февраля 2023, 15:35
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Украинский защитник Эдуард Соболь не попал в стартовый состав «Страсбурга» на матч 22-го тура Лиги 1 против «Монпелье».
До этого 27-летний игрок дважды подряд выходил в основе после трансфера из «Брюгге». Оба матча его команда проиграла.
Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.
🚨 #RCSAMHSC | Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente le 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 du Racing face au @MontpellierHSC ! ⚔️— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 5, 2023
🔴 Suivez le match en direct commenté ici ⤵️
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