Соболь остался в запасе Страсбурга на матч против Монпелье

Украинский защитник Эдуард Соболь не попал в стартовый состав «Страсбурга» на матч 22-го тура Лиги 1 против «Монпелье».

До этого 27-летний игрок дважды подряд выходил в основе после трансфера из «Брюгге». Оба матча его команда проиграла.

Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.