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  4. Соболь остался в запасе Страсбурга на матч против Монпелье
Бельгия
05 февраля 2023, 15:29 | Обновлено 05 февраля 2023, 15:35
93
0

Соболь остался в запасе Страсбурга на матч против Монпелье

Украинец начнет поединок на скамейке запасных

05 февраля 2023, 15:29 | Обновлено 05 февраля 2023, 15:35
93
0
Соболь остался в запасе Страсбурга на матч против Монпелье
Twitter. Эдуард Соболь

Украинский защитник Эдуард Соболь не попал в стартовый состав «Страсбурга» на матч 22-го тура Лиги 1 против «Монпелье».

До этого 27-летний игрок дважды подряд выходил в основе после трансфера из «Брюгге». Оба матча его команда проиграла.

Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Эдуард Соболь Страсбург Монпелье Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
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