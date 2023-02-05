Германия05 февраля 2023, 12:18 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:23
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Бавария, Тоттенхэм и Арсенал заинтересованы в подписании Фати
20-летний форвард «Барселоны» имеет три варианта для продолжения карьеры
05 февраля 2023, 12:18 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:23
471
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Талантливый форвард Ансу Фати, который является воспитанником каталонской «Барселоны», может покинуть «сине-гранатовых» по завершении нынешнего сезона.
У 20-летнего исполнителя есть три варианта продолжения карьеры в Европе. По данным источника, в услугах Ансу заинтересованы мюнхенская «Бавария», а также лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал».
Фати выступает за первую команду «Барселоны» с сентября 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с каталонским грандом истекает по завершении сезона-2026/2027.
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