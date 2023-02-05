Бавария, Тоттенхэм и Арсенал заинтересованы в подписании Фати

Талантливый форвард Ансу Фати, который является воспитанником каталонской «Барселоны», может покинуть «сине-гранатовых» по завершении нынешнего сезона.

У 20-летнего исполнителя есть три варианта продолжения карьеры в Европе. По данным источника, в услугах Ансу заинтересованы мюнхенская «Бавария», а также лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Фати выступает за первую команду «Барселоны» с сентября 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с каталонским грандом истекает по завершении сезона-2026/2027.