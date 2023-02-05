Катарина Завацкая – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 феврая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№286 WTA) начнет выступления в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде отбора украинка сразится с японкой Моюкой Утидзимой (№116 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Путинцева – Захарова. Ориентировочное время начала матча – 13:15 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лейлой Фернандес (№38 WTA) или Кристина Младенович (№145 WTA).

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