Катарина Завацкая – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Абу-Даби
5 феврая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№286 WTA) начнет выступления в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.
В первом раунде отбора украинка сразится с японкой Моюкой Утидзимой (№116 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Путинцева – Захарова. Ориентировочное время начала матча – 13:15 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Лейлой Фернандес (№38 WTA) или Кристина Младенович (№145 WTA).
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