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  4. Катарина Завацкая – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 февраля 2023, 11:38 |
471
0

Катарина Завацкая – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Абу-Даби

05 февраля 2023, 11:38 |
471
0
Катарина Завацкая – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

5 феврая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№286 WTA) начнет выступления в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде отбора украинка сразится с японкой Моюкой Утидзимой (№116 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Путинцева – Захарова. Ориентировочное время начала матча – 13:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лейлой Фернандес (№38 WTA) или Кристина Младенович (№145 WTA).

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смотреть онлайн WTA Абу-Даби Катарина Завацкая Моюка Утидзима
Источник Sport.ua
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