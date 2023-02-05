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Англия
05 февраля 2023, 11:09 | Обновлено 05 февраля 2023, 11:27
551
1

ВИДЕО. Месси забивает яркий гол, ставим на Манчестер Сити

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

05 февраля 2023, 11:09 | Обновлено 05 февраля 2023, 11:27
551
1
ВИДЕО. Месси забивает яркий гол, ставим на Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Помощник Моуриньо дисквалифицирован на месяц
2, Ювентус хочет продлить контракт с Локателли
3, Камбек от ПСЖ с красивым голом Месси
4. Прогноз на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити

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Источник Sport.ua
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14sergey1953
10 голов и 10 ассистов Месси в 18 матчах этого чемпионата и 490 мячей забитых в чемпионатах на клубном уровне! Ждем юбилейные 500!
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