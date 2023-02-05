Стало известно, когда Погба сможет вернуться на поле

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к восстановлению от травмы.

Футболист может вернуться на поле в матче Лиги Европы против «Нанта» 16 февраля.

Напомним, что Погба еще не провел за туринский клуб ни одного матча в этом сезоне из-за травм.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2026 года.