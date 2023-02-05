Лига Европы05 февраля 2023, 11:18 |
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Стало известно, когда Погба сможет вернуться на поле
Хавбек «Ювентуса» может сыграть 16 февраля против «Нанта» в Лиге Европы
05 февраля 2023, 11:18 |
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к восстановлению от травмы.
Футболист может вернуться на поле в матче Лиги Европы против «Нанта» 16 февраля.
Напомним, что Погба еще не провел за туринский клуб ни одного матча в этом сезоне из-за травм.
Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2026 года.
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