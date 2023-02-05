ВИДЕО. Ярмоленко возвращается в Динамо? Реброва не отпускают в сборную?

Кто-то должен сказать: Ярмоленко не должен возвращаться в «Динамо». Какие главные причины, почему НЕ стоит ехать в Украину сейчас и почему Ребров все еще не стал главным тренером сборной Украины? Будем говорить в этом видео.

00:00 Кому плевать на наше мнение?

00:38 Ребров в сборной Украины. Как это реально?

04:51 Ярмоленко в «Динамо»: почему это не нужно?