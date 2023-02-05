Украина. Премьер лига05 февраля 2023, 10:42 | Обновлено 05 февраля 2023, 10:43
1849
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ВИДЕО. Ярмоленко возвращается в Динамо? Реброва не отпускают в сборную?
Реально ли это и есть ли смысл
05 февраля 2023, 10:42 | Обновлено 05 февраля 2023, 10:43
1849
4
Кто-то должен сказать: Ярмоленко не должен возвращаться в «Динамо». Какие главные причины, почему НЕ стоит ехать в Украину сейчас и почему Ребров все еще не стал главным тренером сборной Украины? Будем говорить в этом видео.
00:00 Кому плевать на наше мнение?
00:38 Ребров в сборной Украины. Как это реально?
04:51 Ярмоленко в «Динамо»: почему это не нужно?
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Комментарии 4
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Чего они так вцепились в этого Реброва ? Неужели нельзя найти специалиста хорошего уровня..При реброве будет тоже самое что и при любом другом ..Наши займут третье место вслед за Италией и Англией в группе да то это в лучшем случае .там ещё есть Македония которая нас возила на евро 2020 и которая выбила Италию с чемпионата мира
Ярмоленко підпише контракт з Динамо,це нормально для нього,тільки щоб не грав в офіційних матчах.Замість Беседіна в холодні пори року він буде потрібен.
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