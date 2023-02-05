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Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 09:41 | Обновлено 05 февраля 2023, 09:42
861
0

Динамо – Вайле. Известен стартовый состав киевлян

Встреча начнется в 10:00 по Киеву.

05 февраля 2023, 09:41 | Обновлено 05 февраля 2023, 09:42
861
0
Динамо – Вайле. Известен стартовый состав киевлян
ФК Динамо Киев

5 февраля киевское «Динамо» на сборе в Турции проведет утренний матч, соперником будет датский «Вайле».

Предлагаем ознакомиться со стартовым составом «Динамо»:

«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Царенко, Лонвейк Бенито, Волошин, Супряга.

Встреча начнется в 10:00 по Киеву.

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Источник ФК Динамо Киев
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