Украина. Премьер лига05 февраля 2023, 09:41 | Обновлено 05 февраля 2023, 09:42
861
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Динамо – Вайле. Известен стартовый состав киевлян
Встреча начнется в 10:00 по Киеву.
05 февраля 2023, 09:41 | Обновлено 05 февраля 2023, 09:42
861
0
5 февраля киевское «Динамо» на сборе в Турции проведет утренний матч, соперником будет датский «Вайле».
Предлагаем ознакомиться со стартовым составом «Динамо»:
«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Царенко, Лонвейк Бенито, Волошин, Супряга.
Встреча начнется в 10:00 по Киеву.
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