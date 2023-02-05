Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Абу-Даби
5 феврая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) начнет выступления в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.
В первом раунде отбора украинка сразится с немкой Лаурой Зигемунд (№125 WTA). Встреча состоится первым запуском. Начала матча – в 09:10 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Клэр Лю (№52 WTA) или Стефании Божика (№853 WTA).
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