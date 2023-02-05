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  4. Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 февраля 2023, 09:40 | Обновлено 05 февраля 2023, 10:24
560
1

Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Абу-Даби

05 февраля 2023, 09:40 | Обновлено 05 февраля 2023, 10:24
560
1
Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

5 феврая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) начнет выступления в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В первом раунде отбора украинка сразится с немкой Лаурой Зигемунд (№125 WTA). Встреча состоится первым запуском. Начала матча – в 09:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Клэр Лю (№52 WTA) или Стефании Божика (№853 WTA).

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Даяна Ястремская смотреть онлайн Лаура Зигемунд WTA Абу-Даби
Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець,одна підвійна за гру
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