25-летний экс-игрок Львова находится на просмотре в команде Первой лиги

25-летний украинский полузащитник Андрей Якимив находится на просмотре в черкасском клубе ЛНЗ, который выступает в Первой лиге Украины.

Как сообщает «FootBoom», Андрей принял участие в сегодняшнем спарринге с любительской «Юностью». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу ЛНЗ.

Последние полгода Якимив защищал цвета «Львова», однако сейчас он является свободным агентом. За свою карьеру Андрей также поиграл за «Сталь», «Черноморец», «Десну», «Черноморец», «Ингулец» и венгерскую «Капошвару».