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  4. 25-летний экс-игрок Львова находится на просмотре в команде Первой лиги
Украина. Первая лига
05 февраля 2023, 05:35 |
61
0

25-летний экс-игрок Львова находится на просмотре в команде Первой лиги

Андрей Якимов может подписать контракт с ЛНЗ

05 февраля 2023, 05:35 |
61
0
25-летний экс-игрок Львова находится на просмотре в команде Первой лиги
Instagram. Андрей Якимив

25-летний украинский полузащитник Андрей Якимив находится на просмотре в черкасском клубе ЛНЗ, который выступает в Первой лиге Украины.

Как сообщает «FootBoom», Андрей принял участие в сегодняшнем спарринге с любительской «Юностью». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу ЛНЗ.

Последние полгода Якимив защищал цвета «Львова», однако сейчас он является свободным агентом. За свою карьеру Андрей также поиграл за «Сталь», «Черноморец», «Десну», «Черноморец», «Ингулец» и венгерскую «Капошвару».

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Андрей Якимив просмотр игроков ЛНЗ Черкассы Львов трансферы УПЛ трансферы
Источник Footboom
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