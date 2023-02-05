ITF05 февраля 2023, 03:22 |
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Юные украинские теннисистки пробились в финал престижного турнира
Женская сборная Украины по теннису U-16 сыграет в финале Зимнего Кубка Европы
05 февраля 2023, 03:22 |
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Женская сборная Украины по теннису U-16 вышла в финал Зимнего Кубка Европы.
В полуфинальном противостоянии подопечные Ольги Ханюковой разгромили сборную Хорватии со счетом 3:0.
Зимний Кубок Европы U-16. Девушки. Полуфинал. Хард в помещении. Лосада (Португалия)
Украина – Хорватия 3:0
- Вероника Ключ – Кайя Жерак – 5:7, 6:2, 6:2
- Полина Гуменюк – Ивона Риджан – 6:2, 6:1
- Ева Галиевская / Полина Гуменюк – Кайя Жерак / Лара Ликич – 6:0, 6:3
В финале турнира украинские девушки встретятся с представительницами сборной Великобритании.
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