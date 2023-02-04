Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 22:10 |
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Константин АНДРИЮК: «Павелко боится правды и хочет заткнуть мне рот»
Скоро должно состояться судебное заседание
04 февраля 2023, 22:10 |
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Журналист Константин Андриюк подтвердил, что президент УАФ Андрей Павелко подал на него в суд, хотя подробностей не предоставил.
«Одно из лучших признаний моей деятельности. То есть, то, что я пишу про Павелко и УАФ, является правдой. И этой правды он боится и хочет заткнуть мне рот», — сказал Андриюк.
Ранее Андриюк, который регулярно критикует Павелко и работу УАФ, не получил аккредитацию на встречу СМИ с Павелко.
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