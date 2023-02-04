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  4. Константин АНДРИЮК: «Павелко боится правды и хочет заткнуть мне рот»
Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 22:10 |
292
0

Константин АНДРИЮК: «Павелко боится правды и хочет заткнуть мне рот»

Скоро должно состояться судебное заседание

04 февраля 2023, 22:10 |
292
0
Константин АНДРИЮК: «Павелко боится правды и хочет заткнуть мне рот»
УАФ. Андрей Павелко

Журналист Константин Андриюк подтвердил, что президент УАФ Андрей Павелко подал на него в суд, хотя подробностей не предоставил.

«Одно из лучших признаний моей деятельности. То есть, то, что я пишу про Павелко и УАФ, является правдой. И этой правды он боится и хочет заткнуть мне рот», — сказал Андриюк.

Ранее Андриюк, который регулярно критикует Павелко и работу УАФ, не получил аккредитацию на встречу СМИ с Павелко.

По теме:
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УАФ Андрей Павелко Константин Андриюк
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