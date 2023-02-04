Англия04 февраля 2023, 21:40 |
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ВИДЕО. Клопп оценил очередное поражение Ливерпуля в матче АПЛ
Команда зависла в середине таблицы
04 февраля 2023, 21:40 |
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил очередное поражение в матче АПЛ. Команда уступила «Вулверхэмптону» со счетом 0:3, проиграв 7-й раз в сезоне.
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