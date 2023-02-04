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  4. ВИДЕО. Клопп оценил очередное поражение Ливерпуля в матче АПЛ
Англия
04 февраля 2023, 21:40 |
388
0

ВИДЕО. Клопп оценил очередное поражение Ливерпуля в матче АПЛ

Команда зависла в середине таблицы

04 февраля 2023, 21:40 |
388
0
ВИДЕО. Клопп оценил очередное поражение Ливерпуля в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил очередное поражение в матче АПЛ. Команда уступила «Вулверхэмптону» со счетом 0:3, проиграв 7-й раз в сезоне.

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Источник Sport.ua
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