Георгий СУДАКОВ: «Шахтер будет готов к Ренну, все мысли только о ЛЕ»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о том, что сейчас команда полностью сконцентрирована на ближайших матчах Лиги Европы.

«Пытаемся выйти на максимум формы, еще две игры. Надеемся, будем полностью готовы к «Ренну». Еще никто на 100% не готов, плюс у нас много травмированных, но еще время есть».

«Уже обсуждаем с тренером «Ренн», вся подготовка только к «Ренну», все мысли только о ближайших двух матчах Лиги Европы», – сказал Судаков.

Первый матч плей-офф Лиги Европы состоится 16 февраля.