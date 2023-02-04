Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 21:15 |
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Георгий СУДАКОВ: «Шахтер будет готов к Ренну, все мысли только о ЛЕ»
Команде вскоре играть официальные матчи
04 февраля 2023, 21:15 |
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Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о том, что сейчас команда полностью сконцентрирована на ближайших матчах Лиги Европы.
«Пытаемся выйти на максимум формы, еще две игры. Надеемся, будем полностью готовы к «Ренну». Еще никто на 100% не готов, плюс у нас много травмированных, но еще время есть».
«Уже обсуждаем с тренером «Ренн», вся подготовка только к «Ренну», все мысли только о ближайших двух матчах Лиги Европы», – сказал Судаков.
Первый матч плей-офф Лиги Европы состоится 16 февраля.
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