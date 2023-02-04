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  4. Георгий СУДАКОВ: «Шахтер будет готов к Ренну, все мысли только о ЛЕ»
Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 21:15 |
315
3

Георгий СУДАКОВ: «Шахтер будет готов к Ренну, все мысли только о ЛЕ»

Команде вскоре играть официальные матчи

04 февраля 2023, 21:15 |
315
3
Георгий СУДАКОВ: «Шахтер будет готов к Ренну, все мысли только о ЛЕ»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о том, что сейчас команда полностью сконцентрирована на ближайших матчах Лиги Европы.

«Пытаемся выйти на максимум формы, еще две игры. Надеемся, будем полностью готовы к «Ренну». Еще никто на 100% не готов, плюс у нас много травмированных, но еще время есть».

«Уже обсуждаем с тренером «Ренн», вся подготовка только к «Ренну», все мысли только о ближайших двух матчах Лиги Европы», – сказал Судаков.

Первый матч плей-офф Лиги Европы состоится 16 февраля.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков Шахтер - Ренн Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
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fitnes_sports066
Минимум 3-0 в одном из матче будет гарантировано. 
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donnerwetter
Да, Жора. Даже ничья это ваши деньги.
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