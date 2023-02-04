Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 19:50 | Обновлено 04 февраля 2023, 19:51
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Защитник киевского Динамо сменит прописку в УПЛ
Никита Кравченко присоединится к «Колосу»
04 февраля 2023, 19:50 | Обновлено 04 февраля 2023, 19:51
2278
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25-летний украинский защитник киевского «Динамо» Никита Кравченко в ближайшее время подпишет контракт с «Колосом».
По информации «Динамомании», Никита будет выступать за клуб из Ковалевки до конца текущего сезона на правах аренды. О переходе игрока будет объявлено в ближашйее время.
Кравченко уже защищал цвета «Колоса» в сезоне 2020/21.
В сезоне 2022/23 Никита отыграл за «Динамо» 4 матча и провел на поле всего 80 минут. Результативными действиями не отметился.
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