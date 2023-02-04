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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 19:50 | Обновлено 04 февраля 2023, 19:51
2278
0

Защитник киевского Динамо сменит прописку в УПЛ

Никита Кравченко присоединится к «Колосу»

04 февраля 2023, 19:50 | Обновлено 04 февраля 2023, 19:51
2278
0
Защитник киевского Динамо сменит прописку в УПЛ
ФК Динамо Киев. Никита Кравченко

25-летний украинский защитник киевского «Динамо» Никита Кравченко в ближайшее время подпишет контракт с «Колосом».

По информации «Динамомании», Никита будет выступать за клуб из Ковалевки до конца текущего сезона на правах аренды. О переходе игрока будет объявлено в ближашйее время.

Кравченко уже защищал цвета «Колоса» в сезоне 2020/21.

В сезоне 2022/23 Никита отыграл за «Динамо» 4 матча и провел на поле всего 80 минут. Результативными действиями не отметился.

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Колос Ковалевка аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Никита Кравченко
Источник Динамомания
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