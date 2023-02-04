Франция04 февраля 2023, 15:02 | Обновлено 04 февраля 2023, 16:05
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Лига 2. Игнатенко помог Бордо обыграть По
Украинец провел на поле 93 минуты
04 февраля 2023, 15:02 | Обновлено 04 февраля 2023, 16:05
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Вчера, 3 февраля, «Бордо» в матче 22-го тура французской Лиги 2 на выезде обыграл «По» со счетом 2:0. Украинский полузащитник Даниил Игнатенко вышел в основе «Бордо» на матч и был заменен на 90+3-й минуте на Тома Лаку.
«По» – «Бордо» - 0:2
Голы: Бокеле 33, Баджи 67
На данный момент «Бордо» делит второе-третье места в турнирной таблице Лиги 2 с «Сошо». У обеих клубов по 39 очков. На счету Игнатенко 2 гола и 1 ассист в 21 матче за «Бордо» во всех турнирах в текущем сезоне.
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