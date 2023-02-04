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Молодежные турниры
04 февраля 2023, 12:44 | Обновлено 04 февраля 2023, 13:12
635
0

Ротань рассказал, поедут ли Мудрик и Забарный на молодежное Евро-2023

Тренер сборной Украины U-21 – о комплектации состава команды

04 февраля 2023, 12:44 | Обновлено 04 февраля 2023, 13:12
635
0
Ротань рассказал, поедут ли Мудрик и Забарный на молодежное Евро-2023
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань ответил на вопрос о том, являются ли Михаил Мудрик и Илья Забарный потенциальными участниками молодежного Евро-2023 (21 июня – 8 июля):

«По состоянию на сегодня – да. Я действительно был бы очень доволен, если сборная отпустит этих игроков. Сейчас у нас с президентом УАФ разговор, что этих футболистов отпустят.

Но вы знаете ситуацию с главным тренером, поэтому когда его объявят, тогда уже будет понятно – поедут эти ребята или нет».

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 Илья Забарный Михаил Мудрик Евро-2023 U-21
Источник ФК Черноморец
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