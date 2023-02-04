Николай КУХАРЕВИЧ: «Чувствую поддержку шотландских болельщиков»

Украинский форвард Николай Кухаревич рассказал о своих выступлениях за шотландский «Хиберниан», где он играет на правах аренды:

«Не так просто перейти в новую команду и страну и сразу начать играть, но считаю, что довольно быстро влился в коллектив и неплохо провел первую часть сезона. Всегда хочется еще лучше, но в целом я чувствую большую поддержку местных болельщиков, поэтому хочется как можно быстрее вернуться на поле».

На счету Кухаревича 3 гола и 1 ассист в 10 матчах за «Хиберниан» в чемпионате Шотландии. Права на игрока принадлежат «Труа».