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04 февраля 2023, 12:29 |
230
0

Николай КУХАРЕВИЧ: «Чувствую поддержку шотландских болельщиков»

Форвард «Хиберниан» – о выступлениях в Шотландии

04 февраля 2023, 12:29 |
230
0
Николай КУХАРЕВИЧ: «Чувствую поддержку шотландских болельщиков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

Украинский форвард Николай Кухаревич рассказал о своих выступлениях за шотландский «Хиберниан», где он играет на правах аренды:

«Не так просто перейти в новую команду и страну и сразу начать играть, но считаю, что довольно быстро влился в коллектив и неплохо провел первую часть сезона. Всегда хочется еще лучше, но в целом я чувствую большую поддержку местных болельщиков, поэтому хочется как можно быстрее вернуться на поле».

На счету Кухаревича 3 гола и 1 ассист в 10 матчах за «Хиберниан» в чемпионате Шотландии. Права на игрока принадлежат «Труа».

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Николай Кухаревич Хиберниан (Шотландия)
Источник FanDay
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