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ITF
04 февраля 2023, 10:55 | Обновлено 04 февраля 2023, 10:57
41
0

Белобородько / Манафов – Хабиб / Ибрахим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса

04 февраля 2023, 10:55 | Обновлено 04 февраля 2023, 10:57
41
0
Белобородько / Манафов – Хабиб / Ибрахим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Манафов, Белобородько, Хабиб и Ибрахим

4 февраля продолжится матчевое противостояние плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Ливана.

В субботу первыми на корт выйдут пары. Дуэт Илья Белобородько / Владислав Манафов сразится против ливанского тандема Хади Хабиб / Хасан Ибрахим. Украинцам не хватает одного очка до общей победы в противостоянии.

Начало матча в 12:00 по Киеву.

Украина – Ливан – 2:0.

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Источник Sport.ua
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