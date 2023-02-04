Белобородько / Манафов – Хабиб / Ибрахим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 февраля продолжится матчевое противостояние плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Ливана.

В субботу первыми на корт выйдут пары. Дуэт Илья Белобородько / Владислав Манафов сразится против ливанского тандема Хади Хабиб / Хасан Ибрахим. Украинцам не хватает одного очка до общей победы в противостоянии.

Начало матча в 12:00 по Киеву.

Украина – Ливан – 2:0.