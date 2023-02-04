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Англия
04 февраля 2023, 10:40 | Обновлено 04 февраля 2023, 10:42
302
0

ВИДЕО. Мудрик в заявке на ЛЧ, Ибрагимовича исключили, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

04 февраля 2023, 10:40 | Обновлено 04 февраля 2023, 10:42
302
0
ВИДЕО. Мудрик в заявке на ЛЧ, Ибрагимовича исключили, ставим на Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Спалетти – лучший тренер Серии А в январе
2, Челси заявил Мудрику на матч ЛЧ
3, Милан не включил Ибрагимовича в заявку на Лигу чемпионов
4. Прогноз на матч Эвертон – Арсенал

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Источник Sport.ua
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