Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус хочет продлить контракт с Локателли
Италия
04 февраля 2023, 08:19 | Обновлено 04 февраля 2023, 08:26
43
0

Ювентус хочет продлить контракт с Локателли

25-летний хавбек будет зарабатывать 3 млн евро в год

04 февраля 2023, 08:19 | Обновлено 04 февраля 2023, 08:26
43
0
Ювентус хочет продлить контракт с Локателли
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

Туринский «Ювентус» не собирается расставаться с полузащитником Мануэлем Локателли в ближайшие месяцы и работает над новым контрактом для 25-летнего футболиста.

«Ювентус» заключит с игроком контракт, рассчитанный до июня 2026 года. По нему Мануэль будет зарабатывать 3 млн евро в год.

Действующий контракт Локателли с «Ювентусом» рассчитан до середины 2023 года, это аренда с обязательным правом выкупа за 35 млн евро.

Локателли успел провести за туринский клуб 67 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт продлил контракт с голкипером сборной Германии
Ювентус планирует избавиться от Погба
Айнтрахт продлил контракт с основным вратарем
Мануэль Локателли Ювентус продление контракта
Источник Calciomercato.it
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
Футбол | 04 февраля 2023, 00:45 6
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча

У украинского вингера «Челси» была простуда на неделе перед игрой

Кривцов перешел в клуб Бекхэма. Почему этот трансфер выгоден для всех
Футбол | 03 февраля 2023, 12:10 24
Кривцов перешел в клуб Бекхэма. Почему этот трансфер выгоден для всех
Кривцов перешел в клуб Бекхэма. Почему этот трансфер выгоден для всех

Бывший центрбек «Шахтера» станет первым топовым украинцем в МЛС в истории

ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
Футбол | 03.02.2023, 20:39
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Футбол | 03.02.2023, 19:02
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Хет-трик Сансета. Атлетик в меньшинстве победил Кадис с крупным счетом
Футбол | 04.02.2023, 00:15
Хет-трик Сансета. Атлетик в меньшинстве победил Кадис с крупным счетом
Хет-трик Сансета. Атлетик в меньшинстве победил Кадис с крупным счетом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Долго не играл и не знает язык». Жирона объяснила ситуацию с Цыганковым
«Долго не играл и не знает язык». Жирона объяснила ситуацию с Цыганковым
02.02.2023, 13:28 38
Футбол
В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
02.02.2023, 16:59 13
Футбол
Костюк обыграла японку на пути в четвертьфинал турнира в Таиланде
Костюк обыграла японку на пути в четвертьфинал турнира в Таиланде
02.02.2023, 10:48 7
Теннис
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
02.02.2023, 20:03 4
Футбол
Цуренко обыграла обидчицу Ястремской на пути в полуфинал в Хуахине
Цуренко обыграла обидчицу Ястремской на пути в полуфинал в Хуахине
03.02.2023, 14:51 10
Теннис
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
02.02.2023, 09:41 15
Бокс
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
02.02.2023, 22:09 6
Футбол
Будут помилованы? Президент ФБУ не исключает возвращения экс-россиянок
Будут помилованы? Президент ФБУ не исключает возвращения экс-россиянок
02.02.2023, 20:34 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности