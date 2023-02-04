Ювентус хочет продлить контракт с Локателли

Туринский «Ювентус» не собирается расставаться с полузащитником Мануэлем Локателли в ближайшие месяцы и работает над новым контрактом для 25-летнего футболиста.

«Ювентус» заключит с игроком контракт, рассчитанный до июня 2026 года. По нему Мануэль будет зарабатывать 3 млн евро в год.

Действующий контракт Локателли с «Ювентусом» рассчитан до середины 2023 года, это аренда с обязательным правом выкупа за 35 млн евро.

Локателли успел провести за туринский клуб 67 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.