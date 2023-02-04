ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт продлил контракт с голкипером сборной Германии

Франкфуртский «Айнтрахт» продлил контракт с голкипером Кевином Траппом. Соглашение, которое было рассчитано до 30 июня 2024 года, продлено еще на два сезона с возможностью пролонгации на год.

Кевин Трапп впервые перешел во франкфуртский «Айнтрахт» в 2012 году. После трех успешных лет в немецкой команде голкипер стал игроком французского «Пари Сен-Жермен». В составе лучшего французского клуба Трапп трижды выигрывал чемпионат, кубок и кубок лиги, а также пять раз становился обладателем Суперкубка.

В сезоне 2018/19 Трапп вернулся в «Айнтрахта» — сначала на правах аренды, а затем на условиях полноценного контракта.

Трапп был в составе сборной Германии на двух последних чемпионатах мира.