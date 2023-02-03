Зимний кубок ПФЛ. 7 команд за полтора месяца сыграют в один круг
Команды с помощью турнира готовятся к весенней части соревнований
В субботу, 4 февраля, стартует Зимний кубок ПФЛ. В целях создания условий и возможностей подготовки команд к весенней части соревнований ПФЛ инициировала проведение Открытого зимнего кубка Профессиональной футбольной лиги Украины.
В дебютном турнире примут участие 7 команд, в том числе Дружба (Мировка) и Окко (Харьков), которые не являются участниками соревнований ПФЛ. Также участниками соревнований являются профессиональные клубы: Левый берег (Киев), Чайка (Петропавловская Борщаговка), Нива (Бузовая), Нива (Винница), Кремень (Кременчуг). Планировалось участие клуба Штурм (Иванков), но команда отказалась от участия.
Турнир пройдет с 4 февраля по 18 марта 2023 в формате: каждая команда сыграет с каждой в один круг, а очередность домашних и выездных матчей определяется администрацией ПФЛ.
Призеры турнира будут награждены кубками и медалями. Стадионы, на которых проводятся матчи Кубка, должны быть оборудованы укрытием или сооружениями, которые могут использоваться в качестве укрытия.
Календарь первых двух туров:
1 тур, 4 февраля 2023
- Левый берег – Чайка
1-й тур, 5 февраля 2023
- Дружба – Нива Бузовая
- Нива Винница – Окко
Кремень пропустит 1-й тур
2-й тур, 11 февраля 2023 (базовый день)
- Дружба – Левый берег
- Чайка – Кремень
- Нива Бузова – Окко
Нива Винница пропустит 2-й тур
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