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Украина. Первая лига
03 февраля 2023, 23:31 | Обновлено 04 февраля 2023, 00:51
365
0

Зимний кубок ПФЛ. 7 команд за полтора месяца сыграют в один круг

Команды с помощью турнира готовятся к весенней части соревнований

03 февраля 2023, 23:31 | Обновлено 04 февраля 2023, 00:51
365
0
Зимний кубок ПФЛ. 7 команд за полтора месяца сыграют в один круг
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В субботу, 4 февраля, стартует Зимний кубок ПФЛ. В целях создания условий и возможностей подготовки команд к весенней части соревнований ПФЛ инициировала проведение Открытого зимнего кубка Профессиональной футбольной лиги Украины.

В дебютном турнире примут участие 7 команд, в том числе Дружба (Мировка) и Окко (Харьков), которые не являются участниками соревнований ПФЛ. Также участниками соревнований являются профессиональные клубы: Левый берег (Киев), Чайка (Петропавловская Борщаговка), Нива (Бузовая), Нива (Винница), Кремень (Кременчуг). Планировалось участие клуба Штурм (Иванков), но команда отказалась от участия.

Турнир пройдет с 4 февраля по 18 марта 2023 в формате: каждая команда сыграет с каждой в один круг, а очередность домашних и выездных матчей определяется администрацией ПФЛ.

Призеры турнира будут награждены кубками и медалями. Стадионы, на которых проводятся матчи Кубка, должны быть оборудованы укрытием или сооружениями, которые могут использоваться в качестве укрытия.

Календарь первых двух туров:

1 тур, 4 февраля 2023

  • Левый берег – Чайка

1-й тур, 5 февраля 2023

  • Дружба – Нива Бузовая
  • Нива Винница – Окко

Кремень пропустит 1-й тур

2-й тур, 11 февраля 2023 (базовый день)

  • Дружба – Левый берег
  • Чайка – Кремень
  • Нива Бузова – Окко

Нива Винница пропустит 2-й тур

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Зимний кубок ПФЛ Левый берег Чайка Петропавловская Борщаговка Дружба Мировка Нива Бузовая Нива Винница Окко Харьков Кремень Кременчуг Штурм Иванков календарь ПФЛ Украины
Источник ПФЛ
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