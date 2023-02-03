Зимний кубок ПФЛ. 7 команд за полтора месяца сыграют в один круг

В субботу, 4 февраля, стартует Зимний кубок ПФЛ. В целях создания условий и возможностей подготовки команд к весенней части соревнований ПФЛ инициировала проведение Открытого зимнего кубка Профессиональной футбольной лиги Украины.

В дебютном турнире примут участие 7 команд, в том числе Дружба (Мировка) и Окко (Харьков), которые не являются участниками соревнований ПФЛ. Также участниками соревнований являются профессиональные клубы: Левый берег (Киев), Чайка (Петропавловская Борщаговка), Нива (Бузовая), Нива (Винница), Кремень (Кременчуг). Планировалось участие клуба Штурм (Иванков), но команда отказалась от участия.

Турнир пройдет с 4 февраля по 18 марта 2023 в формате: каждая команда сыграет с каждой в один круг, а очередность домашних и выездных матчей определяется администрацией ПФЛ.

Призеры турнира будут награждены кубками и медалями. Стадионы, на которых проводятся матчи Кубка, должны быть оборудованы укрытием или сооружениями, которые могут использоваться в качестве укрытия.

Календарь первых двух туров:

1 тур, 4 февраля 2023

Левый берег – Чайка

1-й тур, 5 февраля 2023

Дружба – Нива Бузовая

Нива Винница – Окко

Кремень пропустит 1-й тур

2-й тур, 11 февраля 2023 (базовый день)

Дружба – Левый берег

Чайка – Кремень

Нива Бузова – Окко

Нива Винница пропустит 2-й тур