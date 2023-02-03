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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Севилья отправила форварда в аренду в Турцию
Турция
03 февраля 2023, 22:16 |
682
0

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья отправила форварда в аренду в Турцию

Аднан Янузай перешел в «Истанбул Башакшехир»

03 февраля 2023, 22:16 |
682
0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья отправила форварда в аренду в Турцию
Истанбул Башакшехир. Аднан Янузай

Турецкий «Истанбул Башакшехир» официально сообщил о подписании форварда «Севильи» Аднана Янузая. Речь идет об аренде до конца текущего сезона. В соглашении прописана опция выкупа.

Янузай перешел в «Севилью» лишь в последний день летнего трансферного окна в статусе свободного агента. За полгода 27-летний бельгиец принял участие всего в 6 матчах, и провел на поле лишь 125 минут. Результативными действиями не отличался.

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Истанбул Башакшехир Севилья Аднан Янузай трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока
Источник ФК Истанбул
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