ОФИЦИАЛЬНО. Севилья отправила форварда в аренду в Турцию

Турецкий «Истанбул Башакшехир» официально сообщил о подписании форварда «Севильи» Аднана Янузая. Речь идет об аренде до конца текущего сезона. В соглашении прописана опция выкупа.

Янузай перешел в «Севилью» лишь в последний день летнего трансферного окна в статусе свободного агента. За полгода 27-летний бельгиец принял участие всего в 6 матчах, и провел на поле лишь 125 минут. Результативными действиями не отличался.