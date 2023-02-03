Ювентус планирует избавиться от Погба
Хавбек не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне
«Ювентус» всерьез рассматривает возможность расторжения контракта с Полем Погба. Об этом сообщают итальянские СМИ.
После возвращения в туринский клуб летом прошлого года Погба пока что не сыграл ни одного матча из-за травмы колена, при том, что его зарплата составляет 7,5 миллиона евро в год.
Также руководству и фанатам «Ювентуса» не нравится эгоизм Погба и его чрезмерная активность в соцсетях. Туринский клуб может разорвать с 29-летним французом контракт, рассчитанный до лета 2026 года, или продать его в более слабую лигу, например – МЛС.
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