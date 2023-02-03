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Италия
03 февраля 2023, 21:55 |
902
0

Ювентус планирует избавиться от Погба

Хавбек не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне

03 февраля 2023, 21:55 |
902
0
Ювентус планирует избавиться от Погба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

«Ювентус» всерьез рассматривает возможность расторжения контракта с Полем Погба. Об этом сообщают итальянские СМИ.

После возвращения в туринский клуб летом прошлого года Погба пока что не сыграл ни одного матча из-за травмы колена, при том, что его зарплата составляет 7,5 миллиона евро в год.

Также руководству и фанатам «Ювентуса» не нравится эгоизм Погба и его чрезмерная активность в соцсетях. Туринский клуб может разорвать с 29-летним французом контракт, рассчитанный до лета 2026 года, или продать его в более слабую лигу, например – МЛС.

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Ювентус Поль Погба
Источник Daily Mail
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