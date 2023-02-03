Дозаявили новичков. Заявка Днепра-1 на плей-офф Лиги конференций

«Днепр-1» подал заявку на стадию плей-офф Лиги конференций. В нее вошли три зимних новичка команды: защитники Хайнер Кордейро и Роналд Матаррита, а также вингер Жоао Пеглоу. Исключён из заявки хавбек Евгений Пасич, перешедший в «Верес».

Заявка «Днепр-1»:

Вратари: Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин, Макс Валеф.

Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Янис Амаш, Хайнер, Александр Сваток, Рональд Матаррита.

Полузащитники: Эдуард Сарапий, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Жоао Пеглоу, Руслан Бабенко, Сергей Горбунов, Валентин Рубчинский, Доминго Бланко, Валерий Лучкевич, Игорь Когут, Александр Назаренко, Фарес Балули, Владимир Танчик.

Нападающий: Артем Довбык.

В 1/16 финала Лиги конференций «Днепр-1» сыграет с АЕКом из Ларнаки. Матчи состоятся 16 и 23 февраля.