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  4. Максим ДЯЧУК: «О возвращении в Динамо узнал 31 января»
Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 19:31 | Обновлено 03 февраля 2023, 19:32
625
0

Максим ДЯЧУК: «О возвращении в Динамо узнал 31 января»

Защитник сразу получил место в основе

03 февраля 2023, 19:31 | Обновлено 03 февраля 2023, 19:32
625
0
Максим ДЯЧУК: «О возвращении в Динамо узнал 31 января»
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

«Динамо» после продажи Илья Забарного сразу отозвало из аренды в «Александрии» 19-летнего защитника Максима Дячука, который провел один тайм в контрольном матче.

– Максим, поздравляем. Какие впечатления от возвращения в «Динамо»?

Всегда приятно возвращаться в свой родной клуб, поэтому у меня только положительные эмоции. Благодарен ребятам за поддержку, а клубу – за то, что дает мне возможность играть в футбол.

– Как и когда ты узнал о возвращении?

О том, что меня хотят вернуть в «Динамо», узнал 31 января и сразу приехал в расположение команды.

– Ты уже проходил сбор с первой командой «Динамо», однако сейчас – новые условия?

– Да, но с большинством ребят мы уже знакомы. Поэтому, как видите, у нас есть определенная сыгранность.

– Как изменился Максим Дячук за полгода в «Александрии»?

– Я не могу характеризовать себя. Думаю, это лучше сделают тренеры и зрители.

– Насколько важна первая победа на сборах, учитывая, что результат в контрольных матчах – не главное?

– Победа – это всегда плюс и дополнительная мотивация для команды. Хочется дальше работать и продолжать побеждать. Для «Динамо» важно одерживать только победы.

– Какие планы у команды на ближайшие несколько дней?

- Насколько я знаю, у нас еще впереди две тренировки и два спарринга.

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Динамо Киев Максим Дячук
Источник ФК Динамо Киев
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