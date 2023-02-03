Англия03 февраля 2023, 18:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 18:46
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Расходы Челси? Клуб столько не зарабатывает»
Испанский специалист – о трансферных расходах лондонцев
03 февраля 2023, 18:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 18:46
1554
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о деятельности лондонского «Челси» на трансферном рынке в январе во время зимнего дозаявочного периода.
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