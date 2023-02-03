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Англия
03 февраля 2023, 18:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 18:46
1554
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Расходы Челси? Клуб столько не зарабатывает»

Испанский специалист – о трансферных расходах лондонцев

03 февраля 2023, 18:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 18:46
1554
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Расходы Челси? Клуб столько не зарабатывает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о деятельности лондонского «Челси» на трансферном рынке в январе во время зимнего дозаявочного периода.

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Источник Sport.ua
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