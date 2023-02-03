Лига чемпионов03 февраля 2023, 18:45 | Обновлено 03 февраля 2023, 18:52
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Записали форвардом. Челси включил Мудрика в заявку на Лигу чемпионов
Украинец и другие новички - в заявке
03 февраля 2023, 18:45 | Обновлено 03 февраля 2023, 18:52
2933
0
«Челси» внес изменения в заявку на плей-офф Лиги чемпионов, добавив в список дорогостоящих новичков. Теперь в ЛЧ за Синих смогут сыграть Михаил Мудрик, Энцо Фернандес и Жоау Фелиш.
При этом Мудрика внесли в список в качестве форварда. Украинец в январе перебрался в лондонскую команду из «Шахтера» за 70 миллионов евро (+ бонусы).
«Челси» в плей-офф выпало сыграть против «Боруссии» Дортмунд, первый матч состоится 15 февраля.
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